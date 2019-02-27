В России создали женский iPhone

Российский производитель люксовых телефонов, смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил линейку женских iPhone XS к 8 марта. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Коллекцию под названием Prima посвятили героиням балетных постановок «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Баядерка»: Одетте, Авроре и Никии.

«Разумеется, мы думали не только о персонажах, но и о великих балеринах, воплотивших их на сцене. Анна Павлова, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова, Евгения Образцова — непревзойденные примы, которые покорили сердца зрителей по всему миру», — прокомментировали представители Caviar.

Фото: Caviar Caviar Prima Odette 1 /3

Корпус модели Prima Odette украшен рисунком в виде лебединых перьев и инкрустирован 40 бриллиантами и 17 голубыми топазами. На задней панели Prima Nikiya — разноцветная кожа анаконды, 21 бриллиант и шесть рубинов. Дизайн Prima Aurora навеян розовой пачкой балерины, исполняющей роль Авроры, и ее золотой тиарой: смартфон декорирован золотым узором.

Отмечается, что на изготовление каждого корпуса уходит 12 дней.

Цена смартфона серии Prima — от 369 тысяч рублей.

Ранее в феврале Caviar представил новый кнопочный Tsar-телефон для российских военнослужащих. В устройстве, которое получило название «Защитник», отсутствуют камера и вспышка.

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