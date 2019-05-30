Глава Счетной палаты надел в Раду дорогие часы и попытался их спрятать

Председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан пришел на заседание Верховной Рады с дорогими наручными часами и попытался их спрятать. Видеозапись из зала парламента опубликовал фотограф Богдан Бортаков в своем Facebook-аккаунте.

На кадрах видно, как Пацкан, пытаясь скрыть аксессуар от посторонних глаз, то одергивает рукав пиджака, то прячет руки под стол. Затем чиновник снял часы и попросил рядом сидящую женщину убрать их, но в итоге вновь надел их на руку.

По данным «Страна.ua», заседание прошло накануне, 29 мая. На нем Пацкан представил отчет о работе ведомств за 2018 год. Издание также пишет, что часы чиновника стоят внушительных денег, однако бренд аксессуара не называется.

Осенью 2016 года депутат Верховной Рады Александра Кужель заявила, что ненавидит свою брендовую сумку, которую ей пришлось внести в электронную декларацию о доходах за 2015 год. Кроме сумки, в собственности нардепа оказались швейцарские часы Ulysse Nardin и ювелирные изделия.

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