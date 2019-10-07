Оттаскавших за волосы девушку продавцов «Дикси» отстранили

Избивших покупательницу сотрудников «Дикси» отстранили от работы, руководство супермаркета проводит служебную проверку, сообщила представитель пресс-службы ГК «Дикси» Юлия Чернышова. Ее цитирует радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 7 октября.
«В отношении них будут приняты меры в соответствии с трудовым кодексом РФ», — сказала Чернышова.
Ранее в понедельник на видеохостинге YouTube было опубликовано видео
конфликта между двумя покупателями и продавцами из-за подозрения на кражу товара. Сначала в подсобное помещение продавцы затаскивают мужчину, который отказывается вывернуть карманы и рукава куртки, а потом
одна из продавщиц хватает за волосы сидящую на полу девушку, и также тащит ее в подсобное помещение. Изначально девушка не была участницей спора, но находилась неподалеку.