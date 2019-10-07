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Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом

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Директор жилищно-коммунального предприятия в Челябинской области под предлогом ремонта спилил водонапорную башню и сдал в металлолом. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, осенью 2018 года глава МУП «Дробышевское ЖКХ» организовал демонтаж башни около поселка Опытный, ничего не починил и просто сдал конструкцию в прием лома. За нее ему заплатили 22 тысячи рублей. Ущерб сельскому поселению он не возместил, и муниципалитет подал на него в суд.

Коммунальщик вину признал. В отношении него в суд направлено дело по части 3 статьи 160 УК («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Ранее стало известно, что мост через реку Умба в Мурманской области, скорее всего, украли неизвестные и сдали на металлолом. Большая часть переправы возле заброшенного поселка Октябрьский исчезла в мае.

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