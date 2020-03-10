Россиянка разгромила аптеку из-за не понравившегося лекарства

Инцидент | Иркутск / ВКонтакте

Жительница Иркутска устроила погром в аптечном киоске и ударила фармацевта, которая отказалась принимать обратно купленные лекарства. Видео произошедшего опубликовано в группе «Инцидент | Иркутск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как россиянка предъявляет претензии к работнице аптеки и требует вернуть деньги за не понравившийся ей товар. В этот момент на столе лежит пакет с несколькими пачками желчегонного препарата «Аллохол», который возмущенная посетительница кидает за прилавок. Женщина угрожает продавщице уголовным делом за то, что та снимает происходящее на видео, после чего начинает громить кассу, переворачивает стол вместе с компьютером. «Передай другим таким же, дрянь, это уголовка!», — кричит клиентка.

«Я детей хочу рожать, ты убийца в халате белом, сволочь. Ты не мать, ты дрянь, своим детям может так же сделаешь? Увольняйся отсюда, чтобы духу твоего не было!», — продолжает она.

В публикации сказано, что иркутянка хотела вернуть лекарство, потому что придя домой обнаружила у него побочные действия, о которых ей не сообщили. Сам инцидент произошел днем 8 марта. Полиция начала проверку.

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