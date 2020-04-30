МВД России опровергло данные о росте уличной преступности

В МВД России оценили данные о росте преступности из-за коронавируса в стране, заявив, что основные показатели оперативной обстановки находятся на уровне прошлого года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства в четверг, 30 апреля.

В министерстве назвали необъективными распространившиеся в СМИ версии о возможном росте уличной преступности из-за социально-экономических последствий распространения новой вирусной инфекции. По данным МВД, на 3,3 процента сократилось количество преступлений на улицах, площадях, в парках, на 20,9 процента — разбоев, на 9,9 процента — грабежей, на 11,2 процента — краж.

Кроме того, выявлено на 13 процентов меньше преступлений в семейно-бытовой сфере, чем год назад. При этом участковые регулярно посещают места проживания лиц, состоящих на профилактических учетах, проводя с ними беседы.

Также в ведомстве рассказали о существенном снижении числа краж, грабежей и разбоев по предварительному сговору в особо крупном размере либо организованной группой в особо крупном размере. Вместе с тем, количество IT-преступлений остается значительным. Так, например, часто совершаются кражи электронных денежных средств. В связи с этим МВД призвало граждан проявлять осмотрительность.

16 апреля сообщалось, что Генпрокуратура отмечает снижение числа убийств и уличных преступлений в России за первые три месяца 2020 года во время пандемии коронавирусной инфекции. По данным ведомства, в период с января по март количество зарегистрированных убийств и покушений сократилось на 4,9 процента.

По состоянию на 30 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 106 тысяч. За сутки заразились более семи тысяч человек. За все время с начала эпидемии умерли 1073 пациента с коронавирусом, еще 11 619 — выздоровели.

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