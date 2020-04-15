Министерство внутренних дел (МВД) России опровергло сообщение о росте уличной преступности из-за коронавируса в стране. Об этом в среду, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.
По сообщению ведомства, оперативная обстановка в России продолжает оставаться стабильной и контролируемой. По их данным, число зарегистрированных убийств и покушений в сравнению с аналогичном периодом прошлого года сократилось на 4,9 процента, также уменьшилось число преступлений по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью — на 3,3 процента. На 22,4 процента сократилось количество разбоев и на 8,4 процента — грабежей.
При этом дополнительно проведенный анализ статистики за март 2020 года выявил похожие тенденции, рассказали в ведомстве. В марте текущего года по сравнению с прошлым годом сократилось количество убийств и покушений на 1,5 процента, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью сократилось на 5,1 процента, на 11,3 процента — количество разбоев и на 12,4 процента — количество грабежей.
Вместе с тем, отметили в МВД, количество мошенничеств возросло на 48,5 процента, причем мошеннических действий с использованием электронных средств выросло более чем в два раза.
Также существенное влияние на текущую ситуацию оказывает киберпреступность. Количество IT-преступлений выросло на 83,9 процента, «в основном из-за этого фактора уровень преступности в стране в целом вырос на 4 процента», подчеркнули в ведомстве. «Общее количество зарегистрированных преступлений в марте текущего года превысило показатель марта прошлого года на 4,4 процента, главным образом за счет роста киберпреступности», — рассказали в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин отмечал, что в стране выросло число преступлений в 2019 году впервые с 2016 года.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения