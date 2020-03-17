Путин заявил о росте числа преступлений в России

Число преступлений в России выросло, каждое второе остается нераскрытым, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 17 марта.

«Вынужден отметить, что в прошлом году впервые с 2016 года общее число преступлений в стране выросло. (...) Прошу Генеральную прокуратуру и МВД проанализировать ситуацию с преступностью с использованием информационных технологий», — сказал он на коллегии Генпрокуратуры.

Путин также потребовал пресекать любые попытки дестабилизации общества.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что бороться с коррупцией необходимо «всегда и на всех направлениях».

В ноябре прошлого года сообщалось, что в России возросло количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

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