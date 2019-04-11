Путин поведал о великой ответственности ФСБ

ФСБ России должна совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную деятельность, заявил президент Владимир Путин на церемонии представления офицеров и прокуроров по случаю их назначения на высшие должности и присвоения им высших воинских званий. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 11 апреля.

«Велика ответственность ФСБ РФ. Необходимо активно совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную работу, систему охраны государственной границы и впредь действовать решительно, бескомпромиссно в борьбе с терроризмом», — сказал он.

Глава государства добавил, что рассчитывает на компетентность сотрудников Службы внешней разведки. Он напомнил о необходимости выявления потенциальных угроз.

В октябре прошлого года он проинформировал, что за девять месяцев сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов.

В мае 2018-го Владимир Путин поставил перед органами госбезопасности задачу уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек.

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