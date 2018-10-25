Путин рассказал о предотвращенных терактах

Президент России Владимир Путин рассказал о предотвращенных с начала года терактах. Соответствующую информацию он озвучил во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности в четверг, 25 октября, передает РИА Новости.

«За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов», — сказал Путин.

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Глава государства призвал силовые органы и дальше «действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК)». По его словам, уровень террористических угроз снижается прежде всего за счет «своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий».

Также в ходе выступления Путин поставил задачу повысить уровень боевой и оперативной подготовки российских войск.

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