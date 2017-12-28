Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете терактом

Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете. Об этом он заявил на вручении государственных наград военнослужащим за участие в боевых действиях в Сирии в четверг, 28 декабря, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал глава государства.

Путин добавил, что директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову дано поручение действовать в рамках закона при задержании «бандитов», причастных к организации взрыва. «Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — подчеркнул он.

Взрыв в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел вечером в среду, 27 декабря. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи установили, что в супермаркете взорвалась самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

По последним данным, от взрыва пострадали 13 человек, еще шестеро остаются в больницах, состояние некоторых пациентов оценивается как средней тяжести.

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