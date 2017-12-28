Россия
 
Новый рассказ Владимира Сорокина. Специально для «Ленты.ру» →
Последние новости
Умер режиссер Виктор Симакин
Грузовик с шоколадом угнали в Подмосковье
Голый рязанец бегал по улице и околачивал машины
Чернокожий баскетболист в окружении русских перепел хит «Стекловаты»
Винни-Пух и три богатыря попали на деньги
Xiaomi скопировала функции iPhone X после насмешек над Apple
Президент Эстонии переедет к русским

Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете терактом

Перейти в «Мою Ленту»
Место происшествия
Место происшествия

Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете. Об этом он заявил на вручении государственных наград военнослужащим за участие в боевых действиях в Сирии в четверг, 28 декабря, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал глава государства.

Путин добавил, что директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову дано поручение действовать в рамках закона при задержании «бандитов», причастных к организации взрыва. «Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — подчеркнул он.

Взрыв в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел вечером в среду, 27 декабря. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи установили, что в супермаркете взорвалась самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

По последним данным, от взрыва пострадали 13 человек, еще шестеро остаются в больницах, состояние некоторых пациентов оценивается как средней тяжести.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появились подробности взрыва в петербургском супермаркете
Десять человек пострадали при взрыве в петербургском супермаркете
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

Скупили все

Шашлык, лечение хреном и унитаз: на что ушли государственные миллионы в 2017-м
12:00Сегодня

Родственники два года истязали и морили голодом девочку в Сургуте

17:1827 декабря

Рогозин похвастался дышавшей жидкостью на глубине в километр псиной

10:16Сегодня

Приморских бизнесменов попросили купить подарки прокурорам

Россия00:0227 декабря
Йорн Хезе

«Я слышал, что оценки можно купить за деньги»

Немец поступил в российский университет и решил срочно спасти эту страну
23:4925 декабря

В Петербурге мужчина набросился с ножом на водителя автобуса с детьми

22:3627 декабря

Путин дал оценку работе губернаторов

08:06Сегодня

Попойка глухонемых закончилась смертельным избиением собутыльницы

Россия00:0026 ноября

Провода, пакетик, скотч

Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов
18:0725 декабря

Девочка умерла после секса с возлюбленным в гараже

04:22Сегодня

Подозреваемый в совершении взрыва в петербургском супермаркете попал на видео

15:2427 декабря

Мать отыскала пропавшую во время первой чеченской войны дочь

Россия
Скупили все
Шашлык, лечение хреном и унитаз: на что ушли государственные миллионы в 2017-м
Родственники два года истязали и морили голодом девочку в Сургуте
Йорн Хезе«Я слышал, что оценки можно купить за деньги»
Немец поступил в российский университет и решил срочно спасти эту страну
Приморских бизнесменов попросили купить подарки прокурорам
Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете терактом
Владимир ПутинРазогнались
Путин хочет в будущее, Собчак — в Европу. И иные особенности президентской гонки
Путин дал оценку работе губернаторов
Все материалы
Мир
Власть и кровь
Мир пережил 2017-й, и это было непросто
Индия запретит мусульманам разводиться через мессенджеры
В США отец сложил ребенка пополам и убил его
Половина немцев захотела досрочной отставки Меркель
Трамп. Итоги
Кровавые теракты и беседы с Путиным: как провел год самый веселый президент США
Праздник не приходит
Германия справляет Рождество в страхе перед террористами на грузовиках
В США парикмахера посадили за неудачную стрижку
Все материалы
Бывший СССР
Мирный атом кроем матом
Литва и Белоруссия оказались на пороге холодной ядерной войны
План есть? А если найду?
Литва решила подправить витрину Украине
Донашивай за братом
Чем воюет Украина в ожидании американского оружия
Молодую подчиненную Авакова уволили
Президент Эстонии переедет к русским
Украина обстреляла ракетами заповедник ЮНЕСКО
Порошенко объяснил отсутствие в списке на обмен осужденных на Украине россиян
Все материалы
Экономика
Хроники безумия
За год биткоин перевернул мир. А потом обвалился
Никита Кричевский: Отпущение грехов
Почему аукцион по газовым активам «Алросы» проводится в спешном порядке
Выгодные вложения
Зачем «Роснефть» скупала новые активы в 2017 году
Названы семь главных событий года в банковском секторе России
Криптовалюту обеспечат миллиардами баррелей нефти
Состояние мировых богачей за год выросло на триллион долларов
Бензин в США оказался доступнее российского для россиян
Все материалы
Силовые структуры
Не слиплось
Зачем директор шоколадной фабрики устроил стрельбу в Москве
Дядя заказал
Король воровского мира России мстит за мучения племянника
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Браконьера-рекордсмена поймали на границе с медвежьими лапами и головами лосей
Адвокат рассказал о чувствах стрелка с фабрики «Меньшевик»
Ущерб по делу о краже имущества Чубайса оценили в миллиард рублей
В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»
Все материалы
Наука и техника
Понажимали
Главные игры года: от PUBG до Assassin’s Creed
Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone
От покупателей это скрывали долгие годы
«Ущербное и закомплексованное существо»
Каким был Сталин на самом деле
Запущенный Россией на деньги России ангольский спутник станет мусором
Названа новая опасность алкоголя
Запущенный российской компанией ангольский спутник перестал выходить на связь
Раскрыто новое свойство витамина D
Все материалы
Спорт
Пропустили и упали
Макгрегор и Кличко в нокауте, Болт отбегал свое. Самые безумные моменты 2017-го
«Она — спецназовец в женском обличье»
Российская фигуристка Евгения Медведева штампует победы несмотря ни на что
«Мы играли во дворах, иногда у нас не было залов»
Олимпийский чемпион Иван Едешко о баскетболе в СССР и победе над американцами
Отстраненный велогонщик Армстронг прокомментировал фильм о допинге в России
Чернокожий баскетболист в окружении русских перепел хит «Стекловаты»
Защитник «Манчестер Сити» залетел в ворота вместо мяча
Россию заранее обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде-2018
Все материалы
Культура
Лучшие фильмы 2017-го
25 самых ценных впечатлений, открытий и переживаний в кино уходящего года
«Бог не переживет науку»
Дэн Браун о проблемах Америки, «Коде Трампа» и истории человечества
Белый квадрат
Умер режиссер Виктор Симакин
Актриса из «Настоящих домохозяек» вымыла пол своей уборщицей
Фанатов «Звездных войн» возмутило отсутствие звука в космосе
Названы лучшие эпизоды мультсериалов года
Все материалы
Интернет и СМИ
Все идет по кругу
Люди плачут, ссорятся, выпивают и хохочут на лучших снимках года
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
По ту сторону
Что видят люди, смотрящие в лицо смерти
Российские мастера маникюра ужаснули Запад «дьявольскими» ногтями с глазами
Кадыров спросил США о демократии
Пес проигнорировал дрессуру ради обнимашек и покорил сердца пользователей сети
Раскрыта причина блокировки Кадырова в соцсетях
Все материалы
Ценности
Последний шанс
Богачи спешат в Швейцарию ради ревущих моторов Холодной войны
Бузовой предложили содрать с себя шкуру за меховой воротник
Мечта с доставкой
Правильные подарки от Farfetch, за которые не будет стыдно
Выбраны самые безумные наряды жены президента США
Мать-феминистка сразилась балетками за права женщин
Обама отказался раскрыть принцу Гарри тайну своих трусов
Немцы выпустили откровенный костюм для мотокросса
Все материалы
Путешествия
Грязные ночи
Чего надо бояться в отелях
Россияне провели за границей 303 тысячи лет за год
Британку посадили на три года за обезболивающее для жениха-египтянина
Американцы приехали обсудить разведение кроликов и остались без денег
Вулкан приравняли в правах к человеку
Незалежная в джунглях
Россиянин нашел украинцев в Бразилии
Россияне нашли недорогой способ путешествовать по Европе
Все материалы
Из жизни
Безудержное веселье
Водочка или развеселый кутеж: тест для знатоков комедий
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Екатерина«Я люблю Россию, но жить там не хочу»
История москвички, переехавшей в Таиланд
Доминиканцы напились токсичного рома на поминках по жертвам токсичного рома
Британку оштрафовали за кормление голубей
Официанты попытались спасти ресторан от потопа с помощью мусорных контейнеров
Поляк с кошкой семь месяцев дрейфовал по океану на сломанной шлюпке
Все материалы
Зачем вернулись?
Старички Mitsubishi ASX и Nissan Juke против Hyundai Creta и Renault Kaptur
Где самый дорогой бензин и самые злые штрафы: сложный квиз
Угадываем особенности национального вождения в разных странах
Тюнинг-ателье, которое появилось раньше машин
Краткая история ателье ABT Sportsline
Самые дорогие автомобили в мире 2017 года
10 самых дорогих в мире машин, которые еще можно заказать
Koenigsegg показал краш-тест суперкара за два миллиона евро
Китайцы привезут в США конкурента Renault Twizy
Электрическому «Корвету» добавили мощности
Все материалы
В домике
Поклонская, биткоины и гетто затмили ипотеку
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
«Привидение» погуляло по старинному дому и попало на видео
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Все материалы