Путин поставил задачу спецслужбам

Президент России Владимир Путин поставил перед органами госбезопасности задачу уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 31 мая.

«Большой комплекс задач стоит сегодня перед сотрудниками ФСБ России, прежде всего в сфере противодействия терроризму. (...) Надо наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом», — сказал Путин в Кремле на церемонии представления офицеров и прокуроров, получивших назначения на высшие должности и высшие воинские звания.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на эффективность работы сотрудников ФСБ по другим направлениям, таким как контрразведка, защита госграницы, борьба с коррупцией.

5 марта Путин призвал сотрудников ФСБ эффективно пресекать попытки разведок других стран получить доступ к информации политического, экономического и оборонного характера. По его словам, в последние годы в стране фиксируется рост активности зарубежных разведок.

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