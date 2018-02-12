Кремль посетовал на невозможность прекратить вылазки террористов в Сирии

Остающийся в Сирии российский контингент обладает всем необходимым для сдерживания террористической активности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 12 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается вылазок террористов, то все отдавали себе отчет, что эти вылазки, к сожалению, нельзя прекратить в одночасье», — заявил Песков.

Он также отметил, что Россия продолжает усилия по урегулированию в Сирии. «Речь идет о продолжении астанинского и сочинского измерений этой работы. Вы знаете, что президент продолжил в течение последних нескольких недель регулярные контакты со своими коллегами из Турции и Ирана», — перечислил Песков.

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В то же время он отметил дефицит помощи США в борьбе с терроризмом и в деле стабилизации обстановки в Сирии.

В ночь на 10 февраля израильские военные перехватили иранский беспилотник, который вторгся в воздушное пространство Израиля с территории Сирии. В ответ израильские самолеты нанесли удар по «иранским целям» на территории соседней страны. Сирийские системы ПВО открыли огонь по самолетам ВВС Израиля, в результате истребитель F-16 потерпел крушение.

В тот же день президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию вокруг действий израильских ВВС. «Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», — отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

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