Коалицию США заподозрили в намеренном уничтожении российского моста в Сирии

Автомобильный разборный мост через Евфрат в Сирии, наведенный российскими военными, обрушился не случайно. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщила газета «Красная звезда», официальный печатный орган Вооруженных Сил России.

6 января, уточняет издание, уровень воды в реке резко поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза. На следующий день мост обвалился. По мнению сирийских специалистов, которые провели расследование, это случилось из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка. Сооружение находится на территории, подконтрольной международной коалиции во главе с США.

Как отмечается в заявлении, мост был построен 23 сентября в пригороде Дейр-эз-Зора. Его длина составляла 212 метров, грузоподъемность — 60 тонн. 1 октября его передали сирийской стороне, чтобы улучшить гуманитарную обстановку в районах на левом берегу Евфрата, куда возвращаются беженцы, так как другие мосты были уничтожены в результате боевых действий.

Ранее сообщалось, что мост частично ушел под воду.

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