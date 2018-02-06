Мир
 
Последние новости
В Кремле отказались считать аресты в Дагестане политическим кризисом
Российскую книгу о самогоноварении признали угрозой Украине
Музыкант появился на публике в килте, показал пенис и попал под суд
Замену обвиненному в мошенничестве премьеру Дагестана нашли в Татарстане
Построенный российскими военными мост через Евфрат ушел под воду
Забытый всеми актер требовал у работников аэропорта вспомнить его
Раскрыты условия снятия запрета на российский флаг на Олимпиаде

Построенный российскими военными мост через Евфрат ушел под воду

Перейти в «Мою Ленту»

Понтонный мост через реку Евфрат, сооруженный российскими военными в провинции Дейр-эз-Зор, частично ушел под воду. Об этом свидетельствуют фотоматериалы, в частности сделанные с воздуха снимки объекта, пишет «Вестник Мордовии».

Причиной стала, по-видимому, некая авария, поскольку об атаке на переправу никто не сообщал.

Сооружение длиной более 200 метров и грузоподъемностью свыше 50 тонн было создано в ходе боев в этом регионе с боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Впервые российские военные инженеры и специальная техника были замечены в данном районе в сентябре 2017 года. Террористы активно препятствовали сооружению переправы и неоднократно предпринимали попытки уничтожить мост. Впоследствии объект был передан в распоряжение сирийской стороны.

Российские понтонные подразделения, как писал «Военно-промышленный курьер», были переброшены в Сирию осенью 2017-го. Созданная ими переправа через Евфрат помогла сирийским военным быстро форсировать реку в Дейр-эз-Зоре.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сирия: российский понтонный мост в районе Дейр-эз-Зор ушел под воду?
В единой маскировочной расцветке
Россия начала выводить войска из Сирии
Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии
Другие материалы рубрики
Мир00:0225 января

Их снаряды

Северная Корея едет на Олимпиаду: у нее есть ядерная бомба и много претензий
12:11Сегодня

Глава российской разведки объяснил поездку в США

02:01Сегодня

Родители придумали ребенку рак мозга и заработали на этом

11:19Сегодня

В США учительница совратила ученика с задержкой развития

Мир00:02 2 февраля

Съел и умер

Таблетки дарят американцам счастье. А потом превращают в зомби
09:56Сегодня

Немецкие полицейские нашли пользу в марихуане

17:41 5 февраля

Ругавшие своих военных турки оказались за решеткой

10:28Сегодня

Российский посол рассказал об умирающих из-за санкций женщинах в Северной Корее

Мир00:0212 января

Сверху постучали

Ким Чен Ын лично управляет рыбами, корейцами и жидким мылом
05:06Сегодня

В Турции мусульманам ограничат левую руку

17:23 5 февраля

США потеряли потраченные на армию 800 миллионов долларов

02:31Сегодня

Выданному США российскому программисту запретили мыться и читать

Россия
Фатальный прокол
Виновна ли врач Мисюрина в смерти пациента? Уникальные подробности громкого дела
Умру за родину. Дорого
Российские наемники погибают за границей, а дома им грозит тюрьма
«Снежный апокалипсис»
Россиян замело снегом, но они этому рады
Путина зарегистрировали кандидатом в президенты
Защитников отечества защитят от некачественной выпивки
Главврач лишился работы из-за использования медкарт вместо туалетной бумаги
Уборочную технику в Москве обстреляли из травматов и забросали яйцами
Все материалы
Мир
Отомстил за пацанов
Кто виноват в гибели российского летчика-героя в Сирии
Глава российской разведки объяснил поездку в США
В США учительница совратила ученика с задержкой развития
Немецкие полицейские нашли пользу в марихуане
Российский посол рассказал об умирающих из-за санкций женщинах в Северной Корее
В Турции мусульманам ограничат левую руку
Их снаряды
Северная Корея едет на Олимпиаду: у нее есть ядерная бомба и много претензий
Все материалы
Бывший СССР
Наглый полет
Литовцы нашли новый способ возить тонны контрабанды. Пограничники бессильны
Эстония отмежевалась от России
Литва заявила о развертывании Россией «Искандеров» под Калининградом
Украина в отличие от Германии захотела наказания для немецких депутатов в Крыму
Байдену пригрозили судом в США за слова о «сукином сыне» с Украины
Жириновский захотел сбросить ядерную бомбу на резиденцию Порошенко
Экономику Украины сравнили с МММ
Все материалы
Экономика
Эльвира НабиуллинаНазрел вопросик
В России станет больше денег, но платить ими будет сложнее
Богатейшие люди мира обеднели за день на 100 миллиардов долларов
Курс биткоина вошел в штопор
Россиянам предложат новый способ снятия наличных
ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития
Путин простил долги Киргизии
Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в истории
Все материалы
Силовые структуры
Золотые стволы
Они держали Дагестан десятилетиями. Теперь к ним есть вопросы
Борис Найфельд«Я между ворами непонятки развожу, но здесь воров не вижу»
Русская мафия захватила Америку, устала и хочет домой
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Московского прокурора Шурыгина наказали за хамскую езду на мамином Hummer
МВД заплатит за гибель бойца после экзамена в ОМОН
Пьяная москвичка пришла в больницу с пулей в голове
Полицейские в Орле скрыли более 400 преступлений
Все материалы
Наука и техника
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon HeavyКаждому свое
Россия просит помощи у США, а SpaceX запускает ракету на Марс
Минобороны купит сотню боевых вертолетов Ка-52 новой модификации
Найдено предотвращающее старение вещество
Плакат Вениамина Пинчука «Единым ударом!»«Положение нашей страны было критическим»
США и Британия спасли миллионы советских жизней. Сегодня про это забыли
Ненасытные убийцы
Милые котики и свирепые чудища — обзор Monster Hunter: World
Китай назвал российские Су-25 старьем
Пластиковые бутылки оказались причиной рака
Все материалы
Спорт
Был мем — стал всем
Как заставить всех себя ненавидеть и стать главной надеждой сборной России
Российские спортсмены продолжили борьбу с МОК
МОК уличил очередных российских спортсменов в употреблении допинга
Допинг-офицеры запросили список российских футболистов на ЧМ-2018
Немцы порадовались решению не пускать оправданных россиян на Олимпиаду
Объявлены подробности участия российских олимпийцев в церемонии открытия Игр
Президент МОК объяснил нежелание приглашать на Игры оправданных россиян
Все материалы
Культура
«Извращение и порнография»
Он всю жизнь рисовал голых женщин, но сексом с ними не занимался
«Она убила его и начала есть»
К чему приводят свидания, если у тебя восемь рук с присосками
Потонули в грехах
Голые модели и Иисус с гангстерами на снимках главного звездного фотографа
Тарантино раскрыл правду об удушении и домогательствах к Уме Турман
Российскую книгу о самогоноварении признали угрозой Украине
Бэнкси попал на видео
Умер актер из «Первобытного страха» и «Бартона Финка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Анатомия дна
Лучшие фотографы будущего ищут себя во тьме и безысходности
Обнаружена новая угроза для Android
Фен из интернет-магазина оказался огнеметом
Минобороны пристыдило «Фонтанку» за публикацию данных убитого в Сирии пилота
Глумившийся над трупом самоубийцы блогер попросил денег
На фото певиц из Spice Girls обнаружили таинственный белый порошок
Промотали
Самая дорогая реклама в мире скатилась в скуку и уныние. Жгут только мексиканцы
Все материалы
Ценности
По зубам
Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
Porsche потратит на электромобили 6 миллиардов евро
Женщины с нестандартными бедрами получат джинсы по размеру
Жертва насильника придумала шорты для защиты от насильников
Мелания Трамп замаскировалась под мужа
Крым оставят без «шузов»
Илон Маск переименовал огнеметы в «неогнеметы» из-за проблем с таможней
Все материалы
Путешествия
Вот вам фугу
Почему туристам опасно есть за границей
Американец доказал отсутствие фантазии у туристов
Британский гольф-клуб шокировал гостей жестоким отношением к гусям
Авиабилеты подорожают в 2018 году
Появились подробности ареста россиянок за хранение кораллов в Таиланде
Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток
Не тот свет
Выживете ли вы в путешествии: тест «Ленты.ру»
Все материалы
Из жизни
По ту сторону ада
Куда попадают жертвы секс-рабства
Мачете вместо креста
Он спасает нищих и проституток в богом забытом месте
Взлом сознания
Зачем Кремниевая долина бьет себя током и пьет кровь младенцев
Четырехметровый питон проглотил оленя на глазах у туристов
Владельцу тайского кафе пригрозили тюрьмой за полуголую официантку в рекламе
В Индии родился четырехлапый цыпленок
Китаянка выпрыгнула из мчащейся машины и осталась цела
Все материалы
Патриоты? Орлы? Реклама!
Лучшие автомобильные ролики «Супербоула»-2018
А если догоню?
Зачем BMW потребовался еще один кроссовер и кто будет покупать новый X2
Нет, только не это: самые жуткие машины в мире
Ужасающий тюнинг автомобилей, которые этого не заслужили
Топ-10 внедорожников в России
Какие кроссоверы и вседорожники покупали россияне в 2017 году
Появились первые фотографии нового Hyundai Santa Fe
Инициация
Длительный тест RR Sport SVR – машины, которую должен попробовать каждый
Конкурента «Панамеры» от Mercedes-AMG сфотографировали с минимальным камуфляжем
Все материалы
«Сын теперь отлично знает, как выглядят проститутки»
Москвичка пожила рядом с «квартирой на час» и открыла для себя много нового
Дуй туда
Топ-10 лучших мест планеты в 2018 году
Большие шары
Где обитают сотрудники одной из богатейших компаний мира
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
Путин раскрыл причину удешевления ипотеки
Две сделки с домами на Рублевке принесли 15 миллионов долларов
Русский стандарт
Почему у евроремонта нет ничего общего с Европой
Все материалы