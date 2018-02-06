Построенный российскими военными мост через Евфрат ушел под воду

Понтонный мост через реку Евфрат, сооруженный российскими военными в провинции Дейр-эз-Зор, частично ушел под воду. Об этом свидетельствуют фотоматериалы, в частности сделанные с воздуха снимки объекта, пишет «Вестник Мордовии».

Причиной стала, по-видимому, некая авария, поскольку об атаке на переправу никто не сообщал.

Сооружение длиной более 200 метров и грузоподъемностью свыше 50 тонн было создано в ходе боев в этом регионе с боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Впервые российские военные инженеры и специальная техника были замечены в данном районе в сентябре 2017 года. Террористы активно препятствовали сооружению переправы и неоднократно предпринимали попытки уничтожить мост. Впоследствии объект был передан в распоряжение сирийской стороны.

Российские понтонные подразделения, как писал «Военно-промышленный курьер», были переброшены в Сирию осенью 2017-го. Созданная ими переправа через Евфрат помогла сирийским военным быстро форсировать реку в Дейр-эз-Зоре.

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