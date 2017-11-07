Путин указал на превращение горячих точек в выгодный бизнес

Зоны военных конфликтов стали для некоторых продавцов оружия выгодным бизнесом, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) во вторник, 7 ноября. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, горячие точки являются для определенного круга лиц «звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой». «Сегодня оружие попадает к так называемым умеренным оппозиционерам, <...> а завтра оказывается в руках радикалов и террористов», — отметил он.

Путин подчеркнул, что экспорт оружия является огромной ответственностью для любого государства, и очень важно, чтобы это понимали все участники глобального рынка вооружений. «Россия твердо привержена своим обязательствам в борьбе с терроризмом, ответственно подходит к выбору контрагентов, а также контролю за тем, как используют нашу технику и оружие ее получатели», — добавил президент.

В конце сентября сообщалось, что США закупают в России и других странах СНГ патроны калибра 7,62 миллиметра для поставки в Афганистан. В «Рособоронэкспорте» отметили постоянный интерес к российской продукции военного назначения для сухопутных войск, а также увеличение заказов на гражданскую продукцию и продукцию двойного назначения.

С 2001 года по настоящее время общий объем российского экспорта оружия и техники для сухопутных войск составил около 25 миллиардов долларов.