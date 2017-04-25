Путин заявил о готовности возобновить ВТС с Украиной

Президент России Владимир Путин считает возможным возобновить военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Украиной. Соответствующее заявление он сделал на выездном заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) в Рыбинске, передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 25 апреля.

«Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах, важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия», — сказал глава государства.

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Путин также отметил, что после прекращения взаимодействия с Украиной в области создания корабельных и авиационных двигателей в России начала развиваться соответствующая отрасль.

Ранее во вторник российский лидер назвал импортозамещение в ВПК вопросом принципиальной важности «для надежного обеспечения обороноспособности и технологической независимости» страны. По его словам, на эти цели направляются «серьезные ресурсы, проводятся комплексные, масштабные проекты».

Во время визита президента в рыбинское НПО «Сатурн» глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов сообщил, что полное замещение украинского импорта по вертолетным двигателям ВК-2500 запланировано на 2019 год.