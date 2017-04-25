Путин оценил последствия отказа от военно-технического сотрудничества с Украиной

После отказа от военно-технического сотрудничества с Украиной в России начали развиваться новые отрасли науки и производства. Об этом заявил президент Владимир Путин на выездном заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) в Рыбинске, передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 25 апреля.

Путин напомнил, что до 2014 года Россия закупала на Украине корабельные и авиационные двигатели для ВПК, но после того, как кооперация с украинскими партнерами распалась, российская сторона была вынуждена заняться импортозамещением.

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«Мы приняли другое решение — развивать эти отрасли у себя и, судя по всему, сделали правильно, потому что не только получили новую компетенцию, но и абсолютно новую технику — более современную по сравнению с той, что мы брали раньше», — подчеркнул он.

Импортозамещение в ВПК Путин назвал вопросом принципиальной важности «для надежного обеспечения обороноспособности и технологической независимости» страны. По его словам, на эти цели направляются «серьезные ресурсы, проводятся комплексные, масштабные проекты».

Во время визита президента в рыбинское НПО «Сатурн» глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов сообщил, что на 2019 год запланировано полное замещение украинского импорта по вертолетным двигателям ВК-2500.