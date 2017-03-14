Чемезов рассказал об импорте украинских вертолетных двигателей в Россию

Россия самостоятельно производит вертолетные двигатели для исполнения заказов Минобороны, однако для выпуска гражданской и экспортной военной техники покупает их на Украине. Об этом, как передает РИА Новости, заявил в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Для нужд Минобороны мы все закрываем сами: новый двигатель ВК-2500 производится серийно на заводе "Климов" в Санкт-Петербурге. Что касается вертолетов гражданского назначения и тех, что идут на экспорт, — мы пока покупаем их на Украине, но постепенно будем наращивать производство», — рассказал он.

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В феврале 2015 года глава Объединенной двигателестроительной корпорации Владислав Масалов заявил, что к 2017 году производители полностью заместят импорт украинских вертолетных двигателей.

Основным производителем турбовальных двигателей для российской вертолетной техники традиционно являлось запорожское предприятие «Мотор Сич», однако с 2014 года контакты с ним по оборонной линии были остановлены Киевом из-за политических разногласий с Москвой. В последние годы в России идет освоение полного цикла производства вертолетных двигателей.