Путину доложили о планах замещения украинских двигателей для вертолетов

Полное замещение украинского импорта по вертолетным двигателям ВК-2500 запланировано на 2019 год. Об этом, как передает ТАСС, во время визита президента России Владимира Путина в рыбинское НПО «Сатурн» заявил глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов.

«В этом году у нас план 130 [двигателей ВК-2500], а к 2019 году мы полностью закрываем вертолетные двигатели из Украины», — пояснил он.

Ранее, в марте 2017 года, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия полностью обеспечивает собственные военные заказы внутренним производством двигателей ВК-2500. Для инозаказчиков, а также для выпуска гражданской вертолетной техники пока используются украинские машинокомплекты.

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Серийный выпуск ВК-2500 в компании «Климов» (входит в ОДК) был освоен в 2015 году: произведена установочная партия в 10 единиц. На данный момент официально известно (об этом в декабре 2016 года сообщил замминистра обороны Юрий Борисов), что в 2016-м «Климов» выпустил из комплектующих российского производства 60 двигателей ВК-2500.

По предыдущим планам, оглашавшимся Сергеем Чемезовым осенью 2015 года, план на 2016 год составлял 150 единиц, а с 2017-го — около 350 двигателей в год. В 2012 году предполагалось выпускать по 400 таких двигателей уже начиная с 2015 года.

ВК-2500 представляет собой версию турбовального двигателя ТВ3-117ВМА с повышенной на 15-20 процентов мощностью, цифровой системой управления и увеличенным ресурсом. Двигатель может устанавливаться на вертолеты Ми8/Ми-17, Ми-24 (Ми-35), Ка-52, Ми-28Н.