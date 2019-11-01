В МВД заявили о росте числа IT-преступлений в России

В России возросло количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, выступая на заседании коллегии министерства в Москве.

Он рассказал об учащении случаев мошенничества с использованием сотовой связи и средств IP-телефонии. Злоумышленники научились подменять настоящие телефонные номера кредитных организаций и госслужб и выдавать себя за их работников.

«В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года — почти на 70 процентов»,— отметил министр.

Колокольцев подчеркнул, что МВД удалось усовершенствовать методы противодействия IT-преступлениям. Для этого, в частности, были приняты нормы взаимодействия между силовыми структурами и финансово-кредитными организациями. А для расследования этой категории дел создали следственно-оперативные группы из числа наиболее подготовленных сотрудников.

В результате, по данным главы ведомства, в 2018 году и за несколько месяцев 2019-го количество раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел выросло в полтора-два раза. Вдвое увеличилось и количество установленных виновных лиц.

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