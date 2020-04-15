Стал известен уровень насилия и пыток среди сотрудников МВД и ФСБ

Российские суды вынесли в 2019 году обвинительные приговоры в отношении 641 сотрудника правоохранительных органов за пытки. Об этом сообщает в своем Telegram-канале правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде России.

Силовиков из МВД, ФСИН, ФСБ признавали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия или специальных средств (статья 286 УК РФ). При этом число силовиков, привлекаемых к уголовной ответственности за пытки, стабильно уменьшается за последние три года. Если в 2017 году их было 867 человек, в 2018-м году — 772, а в минувшем году еще на 131 силовика меньше. В предыдущие годы статистика по статье 286 УК РФ не публиковалась.

С 2009 года число привлеченных к ответственности по статье 286 УК РФ упало почти в 2,5 раза, говорит адвокат Максим Никонов, сотрудничающий с «Зоной права».

Большинство осужденных за насилие и пытки правоохранителей имеют высшее образование и относятся к средней возрастной группе от 30 до 49 лет. При этом, согласно судебной статистике за 2019 год, силовикам назначается в половине случаев лишь условное наказание, а треть отделывается за свои преступления, относящиеся к категории тяжких, штрафами. В остальных случаях назначалось реальное лишение свободы.

32 силовика в 2019 году были оправданы, либо в отношении них были вынесены постановления о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Это число составляет 4,7 процента от общего количества осужденных правоохранителей, в предыдущие годы этот показатель был равен 4 процентам, то есть доля оправданных растет.

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