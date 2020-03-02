Полицейских на Кавказе обвинили в пытках ради признания в изнасиловании

В дагестанском селе полицейских обвинили в пытках ради признания в изнасиловании. Об этом в понедельник, 2 марта, «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь «Комитета против пыток» Иван Жильцов.

По его словам, в октябре 2019 года житель села Муцалаул Муса Алиев обратился в «Комитет против пыток» за юридической помощью. Житель Кавказа рассказал, что 6 сентября сотрудники полиции доставили его в отдел МВД якобы для дачи свидетельских показаний по факту убийства, совершенного несколько месяцев назад в соседнем селе. Алиев сообщил, что там его начали избивать двое полицейских — замначальника уголовного розыска ОМВД по Хасавюртовскому району Рамазан Сулейманов и оперуполномоченный уголовного розыска Юсуп Магомедов.

Алиев отметил, что полицейские били его по спине, ногам и лицу, добиваясь признательных показаний в изнасиловании несовершеннолетней соседки. Он отказался признаваться. В тот же день его отпустили домой без составления документов и без регистрации в журнале. Потерпевший обратился в поликлинику, где у него зафиксировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

10 октября было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия») в отношении сотрудников полиции Сулейманова и Магомедова, а Алиев был признан потерпевшим. В настоящее время обвиняемые полицейские находятся под стражей. Уголовное дело передано в следственное управление Дагестана.

В декабре прошлого года сообщалось, что трое полицейских душили и пытали женщину ради признательных показаний. По данным прокуратуры, в Южно-Сахалинске в 2015 году трое сотрудников полиции пытались добиться от задержанной признательных показаний о краже денег, пытая ее на протяжении девяти часов. Ее избивали, надевали ей на голову пакет и душили, били электрошокером и угрожали изнасилованием.

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