Россиянин по привычке признался в несуществующем убийстве

Ранее судимый житель поселка Рисовый (Краснодарский край) Михаил Мачульский по привычке признался в несуществующем убийстве своей знакомой. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает портал «Блокнот».

По данным издания, утром 7 января Мачульский, проснувшись, обнаружил тело своей знакомой Елены, с которой распивал спиртное накануне. Он плохо помнил события предыдущей ночи, поэтому решил, что это его рук дело, — ранее Мачульский был судим за убийство. Россиянин вытащил тело Елены на улицу, бросил в канаву и сбежал.

Обнаружившие тело сотрудники правоохранительных органов очень быстро вычислили собутыльника женщины и задержали его. Мачульский сразу дал признательные показания, которые были записаны сотрудниками полиции на видео и вскоре оказались в сети. «Когда утром я пришел в себя и понял, что я сделал, я просто вытащил труп за дом, бросил труп в канаву, сел в такси и уехал», — заявил мужчина на видео.

Но пришедшие результаты судмедэкспертизы опровергли показания Мачульского: выяснилось, что причиной смерти Елены стала алкогольная кардиомиопатия — сердечная недостаточность, вызванная хроническим злоупотреблением спиртными напитками.

По словам односельчан, найденная мертвой Елена была в синяках и ее с трудом опознали. Узнав о невиновности Мачульского, люди вышли на стихийный митинг, требуя не отпускать его из изолятора, — никто не поверил в его непричастность. Умершую женщину в поселке характеризуют положительно: она работала организатором праздников и концертов в сельском доме культуры, у нее остались сын, дочь и трое внуков.

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