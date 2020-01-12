Выдвинута новая версия случившегося с найденной на улице российской моделью

Дворник, ночью 11 января обнаруживший российскую модель Ксению Пунтус в тяжелом состоянии под окнами квартиры Андрея Бакова — внука Никиты Михалкова, — выдвинул свою версию случившегося с девушкой. Его слова в воскресенье, 12 января, передает «МК».

«На выпавшую из окна она не была похожа. Мне показалось, что ее выбросили из машины. А может, она была посетителем ресторана, который находится в этом доме», — предположил дворник.

По словам работающего в Трехпрудном переулке Москвы мужчины, он наткнулся на Пунтус 11 января в 03:50, когда услышал ее хрипы и плач во время обхода территории: «Она не могла членораздельно говорить, хотя алкоголем от нее не пахло. На вопрос, что с ней случилось, она лишь промычала, что ее зовут Ксения».

Как утверждает дворник, девушка была одета в легкую футболку и джинсы, но была босой. У нее не было при себе личных вещей.

Ранее сообщалось, что Пунтус была доставлена в реанимацию с подозрением на перелом ноги. По основной версии, она выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, у которого была в гостях и которого ряд СМИ называет ее возлюбленным. В то же время Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.

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