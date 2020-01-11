Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.

По его данным, инцидент произошел около 4 часов утра, когда девушка была в гостях у внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова.

По информации Telegram-канала Mash, Пунтус упала с высоты третьего этажа. Скорую вызвал случайно оказавшийся рядом дорожный рабочий. Мужчина попытался ее поднять, но увидел, что у Ксении сильно повреждена нога.

Пунтус госпитализировали с переломами в одну из московских больниц, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным источников Telegram-канала, до прихода к Бакову модель была в баре вместе со своим возлюбленным.

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