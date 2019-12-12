Елка спасла жизнь выпавшей с балкона российской школьнице

Елка под окнами спасла жизнь российской школьнице, которая случайно выпала с балкона квартиры на 9-м этаже. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает «Московский комсомолец».

Во время падения 16-летняя девушка зацепилась за ветви, что смягчило падение, пишет газета. Пострадавшая была госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое: она не приходит в сознание, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Инцидент произошел в Подмосковье. Родители предполагают, что у ребенка закружилась голова, так как у нее было низкое давление и периодически ее беспокоило головокружение.

По данным издания, во вторник и среду девятиклассница не ходила в школу из-за простуды.

2 декабря сообщалось, что в Новом Уренгое семилетняя девочка с кошкой в рюкзаке выпала из окна девятого этажа и выжила. Травм, представляющих угрозу жизни девочки, врачи не обнаружили.

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