В России девочка и кошка выжили после падения с девятого этажа

В Новом Уренгое семилетняя девочка с кошкой в рюкзаке выпала из окна девятого этажа и выжила. Об этом сообщил замруководителя следственного отдела Следственного комитета по городу Евгений Залов, передает телеканал «Вести Ямал».

Инцидент произошел утром 30 ноября. Предположительно, девочка ждала маму и не удержалась на подоконнике. Ее увидели прохожие и вызвали скорую помощь.

Ребенка доставили в новоуренгойскую городскую больницу, где ей оказали медпомощь. Отмечается, что травм, представляющих угрозу жизни девочки, не обнаружили. Следователи начали проверку.

Ранее в городе Киселевске Кемеровской области шестилетняя девочка и ее двухлетний брат упали с балкона четвертого этажа и выжили. Родители ушли в магазин и оставили детей одних. В это время брат и сестра открыли окно балкона, предположительно, во время игры, и упали с высоты четвертого этажа.

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