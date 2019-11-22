В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

В Москве аспирант МГУ имени Ломоносова выпал из окна общежития на Воробьевых горах и погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, 32-летний аспирант выпал из окна седьмого этажа. Источник также рассказал, что, предварительно, на момент происшествия мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Как пишет издание Baza, погибшего звали Дмитрий Николаенко, он был аспирантом экономического факультета. Утром в общежитие вызвали полицию, так как в одной из комнат на седьмом этаже кто-то громко кричал, что его убивают и что нужна помощь. Когда полицейские зашли в комнату, то увидели мужчину, который бегал по помещению в неадекватном состоянии. Сотрудники попытались его успокоить, но тот подошел к окну и выпал оттуда.

Ранее в Медвежьегорске 17-летняя школьница покончила с собой. По данным РЕН ТВ, незадолго до происшествия она рассказывала матери, что в учебном заведении велись разговоры о группе «Синий кит». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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