Российский первокурсник с заклеенным скотчем ртом выпал из окна общежития

В Перми первокурсник Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) выпал из окна с заклеенными скотчем ртом и носом. Он умер на месте. Об этом сообщает «59.ру».

Инцидент произошел после 10 утра на улице Героев Хасана. По словам очевидцев, у погибшего к ноге были примотаны мобильный телефон и записка.

По факту трагедии проводится проверка, сообщили изданию в управлении Следственного комитета по региону.

Ранее сообщалось о самоубийстве подростка из Нижнего Новгорода. Его нашли под окнами его дома, он умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Знакомый мальчика рассказал изданию, что он был достаточно впечатлительным и что у него были напряженные отношения с учителями и одноклассниками. Один из преподавателей публично заявил, что он «не способен учиться на отлично».

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