Российская учительница заклеивала первоклассникам рты скотчем за разговоры

В Альметьевске (Республика Татарстан) прокуратура проверит школу №25, в которой учительница якобы заклеивала первоклассникам рты за разговоры на уроке. Об этом сообщил старший помощник регионального прокурора Руслан Галиев, передает РИА Новости. Об инциденте стало известно из группы во «ВКонтакте».

«Сейчас дело в Следственном комитете. Но эта учительница все еще работает, и другие мамаши за нее горой стоят, в том числе и мама второго мальчика, которому она заклеила рот скотчем. Хотя поначалу громче всех кричала, что побежит в управление образования», — написал в комментариях к записи отец одного из пострадавших детей Ильгиз Ахметшин.

Как пишет «Комсомольская правда», на следующий день сыну Ахметшина проткнули щеку карандашом. Уточняется, что если бы одноклассник мальчика попал на пару сантиметров выше, ребенок мог бы остаться без глаза. Та же учительница, что заклеивала детям рты скотчем, обработала рану перекисью водорода и не стала вызывать скорую помощь. Матери ребенка она об этом якобы тоже не сообщила.

По словам отца ребенка, он и его бывшая жена написали заявление в полицию с требованием дать юридическую оценку действиям педагога как в случае с заклеиванием ртов скотчем, так и в вопросе оставления их сына в опасности. После этого на них якобы начали давить в родительском комитете и заставляли мыть в школе изрисованные парты.

Согласно данным представителя Альметьевского муниципального образования, в отношении педагога проводится проверка.

В октябре в Якутии учительница одной из сельских школ грубо отругала ученика и пригрозила «спустить с него шкуру» за то, что мальчик потерял тетрадь. На появившихся в сети кадрах видно, как учительница сначала кричит на ученика, а потом прижимает его к стене и угрожает ему.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru