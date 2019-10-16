Избиение детей-инвалидов российской учительницей два дня снимали на видео

Жестокое обращение учительницы Екатерины Тураносовой с детьми-инвалидами удалось подтвердить, благодаря видеозаписи скрытой камерой наблюдения, которую вели два дня. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал частный детектив Геннадий Черкасов.

Черкасов рассказал, что его наняла педагог-психолог учреждения Елена Поднебесных за свои деньги.

Изначально съемку хотели вести только 3 октября, так как не подозревали рукоприкладства со стороны учительницы. После просмотра видео решили сделать запись 7 октября. На кадрах было видно, что Тураносова била детей, ругала и кричала на них, утверждает Черкасов. «Сначала мы даже как-то оправдывали ее: мало ли, под конец недели человек устал, это разовая акция, а после выходных все изменится. 7 октября картина не поменялась», — сказал он.

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Детектив рассказал, что педагог общалась так со всеми детьми. У нее в классе пять человек, 3 октября в классе было двое. Учительница оставляла их одних. 7 октября в классе было 4 ребенка, Тураносова не занималась с ними, уходила из кабинета, пила чай и разговаривала по телефону почти час — с 09:00 до 15:00 женщина нарисовала с ними два рисунка, утверждает мужчина. По словам детектива, всего удалось запечатлеть 56 или 58 эпизодов жестокого обращения с детьми, все записи отнесли в полицию.

Он также рассказал, что Поднебесная неоднократно жаловалась на Тураносову директору, делала ей замечания, писала должностные записки, но реакции не было. Черкасов отметил, что Тураносова раньше работала в интернате, которым руководила ее свекровь, а сейчас вся семья перешла в школу на Таганке. Другие учителя ничего не рассказывали, так как боялись неприятностей.

15 октября стало известно, что учительница коррекционной школы Екатерина Тураносова избивала детей, если была недовольна тем, как они занимаются. На появившихся в сети кадрах ученица школы №2124 сидит за партой и выполняет письменное задание, в то время как педагог склоняется над ней и наносит удары в спину. Судя по видео, это были как шлепки, так и подзатыльники. Учительница также нанесла несколько ударов кулаками. Учительницу уволили.

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