Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Сотрудников посольства США обнаружили в Северодвинске
Обнаруженные в Северодвинске сотрудники посольства США притворялись грибниками
Сценарист «Людей в черном» поспорил с девушками о фильме и был признан сексистом
В джунглях нашли гигантский затерянный город
Порошенко уклонился от допроса об исчезновении секретной информации
Российский депутат открыл памятную доску в свою честь
Российская фигуристка случайно приняла допинг и получила дисквалификацию
Раскрыта мечта подозреваемого в убийстве россиянки с Audi стать вором в законе
Путин дважды перебил Мутко и спросил с иркутского губернатора
Новости партнеров

Избиение детей-инвалидов российской учительницей два дня снимали на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Жестокое обращение учительницы Екатерины Тураносовой с детьми-инвалидами удалось подтвердить, благодаря видеозаписи скрытой камерой наблюдения, которую вели два дня. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал частный детектив Геннадий Черкасов.

Черкасов рассказал, что его наняла педагог-психолог учреждения Елена Поднебесных за свои деньги.

Изначально съемку хотели вести только 3 октября, так как не подозревали рукоприкладства со стороны учительницы. После просмотра видео решили сделать запись 7 октября. На кадрах было видно, что Тураносова била детей, ругала и кричала на них, утверждает Черкасов. «Сначала мы даже как-то оправдывали ее: мало ли, под конец недели человек устал, это разовая акция, а после выходных все изменится. 7 октября картина не поменялась», — сказал он.

Детектив рассказал, что педагог общалась так со всеми детьми. У нее в классе пять человек, 3 октября в классе было двое. Учительница оставляла их одних. 7 октября в классе было 4 ребенка, Тураносова не занималась с ними, уходила из кабинета, пила чай и разговаривала по телефону почти час — с 09:00 до 15:00 женщина нарисовала с ними два рисунка, утверждает мужчина. По словам детектива, всего удалось запечатлеть 56 или 58 эпизодов жестокого обращения с детьми, все записи отнесли в полицию.

Он также рассказал, что Поднебесная неоднократно жаловалась на Тураносову директору, делала ей замечания, писала должностные записки, но реакции не было. Черкасов отметил, что Тураносова раньше работала в интернате, которым руководила ее свекровь, а сейчас вся семья перешла в школу на Таганке. Другие учителя ничего не рассказывали, так как боялись неприятностей.

15 октября стало известно, что учительница коррекционной школы Екатерина Тураносова избивала детей, если была недовольна тем, как они занимаются. На появившихся в сети кадрах ученица школы №2124 сидит за партой и выполняет письменное задание, в то время как педагог склоняется над ней и наносит удары в спину. Судя по видео, это были как шлепки, так и подзатыльники. Учительница также нанесла несколько ударов кулаками. Учительницу уволили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Детектив рассказал, как разоблачали учительницу, избивавшую детей: «58 эпизодов»
Российская учительница избивала детей с нарушениями в развитии и попала на видео
Российскую учительницу наказали за избиение ученика
Учитель нецензурно прокомментировал домашнюю работу ученика
Другие материалы рубрики
Россия00:0215 октября
Паша Лапушкин

Стеклянный мальчик

Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
18:01Сегодня

Путин дважды перебил Мутко и спросил с иркутского губернатора

17:03Сегодня

Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым

16:46Сегодня

Путин ужесточил наказание за торговлю животными из Красной книги

Россия00:0215 октября

«Это самое опасное, что сейчас существует в России»

Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
16:41Сегодня

Родители обвинили двух воспитательниц из Петербурга в избиении детей

16:25Сегодня

Российские дети пострадали при столкновении троллейбуса со столбом

16:14Сегодня

Путин потребовал отчета о расходовании бюджетных средств после паводков

Россия10:3613 октября

«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»

Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова
16:12Сегодня

Российские врачи забаррикадировались от ОМОНа в закрытом тубдиспансере

16:11Сегодня

Будущих российских водителей захотели водить в морг

16:11Сегодня

Российский школьник без вести пропал после разборок с водителем

Россия
Путин дважды перебил Мутко и спросил с иркутского губернатора
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Путин ужесточил наказание за торговлю животными из Красной книги
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова
Родители обвинили двух воспитательниц из Петербурга в избиении детей
Все материалы
Мир
Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Сирийская армия заняла еще один город на границе с Турцией
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Сирийцы вступили в бой с турецкими военными
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Появилось видео массового побега родственников боевиков ИГ из лагеря в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского встретили в Латвии митингующие в костюмах цыплят
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Названы причины падения рейтинга Зеленского
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Россия и Литва договорились об обмене шпионами
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Белоруссия объявила о готовности к диалогу с НАТО
Все материалы
Экономика
В России появились «африканские» деньги
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Метро в России признали бесперспективным
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Промышленность в России пошла вверх
Богатыри и граффити — новое слово в банкинге
Промсвязьбанк выбрал стрит-арт для оформления своих офисов
Пенсии россиян снова заморозят
Все материалы
Силовые структуры
Появление алкоголя в крови «пьяного» мальчика связали с брожением
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Преемника лидера преступной России заманили в ловушку
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Судмедэксперт объяснил алкоголь в крови «пьяного» мальчика словами «мог хлебнуть»
Ксения КаторгинаРоссиянку убили на Урале ради ее автомобиля
Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов
В России придумали новый способ обмана банкоматов
Все материалы
Наука и техника
Опровергнуто популярное заблуждение об организме человека
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Рогозин после посещения могилы Леонова заговорил о космических провалах СССР
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Сирийцы перебросили на передовую танки с «бровями Ильича»
Все материалы
Спорт
Российская фигуристка случайно приняла допинг и получила дисквалификацию
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
«Манчестер Юнайтед» задумался о смене главного тренера
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Призер Олимпиады рассказал о торговле допингом в российском спорте
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Игрок «Манчестер Сити» посмеялся над вышедшим на Евро украинским одноклубником
Все материалы
Культура
Сценарист «Людей в черном» поспорил с девушками о фильме и был признан сексистом
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Выступавшим в России украинским артистам запретили участие в «Евровидении»
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Менеджер Rammstein ударил россиянина и попал на видео
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Все материалы
Интернет и СМИ
Лишенные любимой игры геймеры ринулись за порно
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Первый канал сэкономил миллионы рублей на выплатах бывшей жене Задорнова
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Американцы попытались найти Индию на картах и потерпели крах
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Журналист призвал Россию признать ошибкой нападение на Японию в 1945 году
Все материалы
Ценности
Раскрыт тайный комплекс Меган Маркл
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Одежда модели на обложке российского Vogue вывела читателей из себя
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Известные модели поспорили об ужасах модельного бизнеса
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Подросток угнал машину, попытался удрать от полиции и разбил чужой Lamborghini
Все материалы
Путешествия
Горящий двигатель самолета в момент взлета попал на видео
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Изобретательная пассажирка нашла способ избежать доплаты за перевес чемодана
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Разрешение перелетов из России в Грузию объяснили
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Между Россией и Грузией восстановлено сообщение
Все материалы
Из жизни
Семиклассника обвинили в домогательствах за объятия с учительницей физкультуры
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Построенное по ошибке здание расстроило местных жителей
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Шесть человек годами прятались в подвале и ждали конца света
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
75-летняя женщина родила дочь от 80-летнего мужчины
Все материалы
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep
Тысяча километров на Джипах в честь тысячелетия Бреста
Китайский Haval начал собирать в России новый кроссовер
Полиция запретила ездить на «золотом» BMW X5 и эвакуировала машину
Европейцы почти перестали покупать автомобили Lada
Все материалы
Дом
В России нашли новый способ выбивать долги за ЖКХ
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Жителей аварийных домов захотели переселить в пострадавшую от взрыва многоэтажку
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Российских детей защитят от падений из окон
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Тараканы захватили многоквартирный дом под Москвой
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В Крыму рассказали о возросшем вдвое урожае
Десятки объектов на Камчатке подключат к интернету
Все материалы