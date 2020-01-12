Стали известны подробности падения из окна российской модели

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была в сознании после падения из окна квартиры, и попросила прохожего вызвать ей скорую помощь. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Отмечается, что до инцидента модель вместе со своим возлюбленным, внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым находилась в одном их столичных баров. В заведении молодой человек перебрал со спиртным, и друзья увезли пару домой к Бакову. Ксения выпала из окна третьего этажа дома, пока он спал. Произошедшего Баков не заметил, его разбудили сотрудники полиции, от которых он узнал подробности трагедии.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около четырех часов утра. Скорую помощь вызвал случайно проходящий мимо рабочий. Ксению госпитализировали в одну из столичных больниц, ей диагностировали вывих бедра. По данным источников, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



