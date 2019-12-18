Россиянка оставила восьмерых детей пьющей подруге и ушла в загул

Многодетная мать из Волгограда оставила своих восьмерых несовершеннолетних детей в однокомнатной квартире пьющей подруги без денег и вещей и ушла. Об этом «СоцИнформБюро» рассказала сестра хозяйки жилья по имени Елена.

По словам женщины, ее родственница живет с 14-летней дочерью и часто пьет. Накануне Елена пришла навестить ее и обнаружила в квартире толпу чужих детей. «Сестра рассказала, что их ей "подкинула" ее 34-летняя подруга Юлия, а сама ушла в загул. (...) Просто их привела туда и ушла, не оставив ни денег, ни одежды», — сказала собеседница издания.

Старшим детям оказалось 15 и 14 лет, средним — восемь и пять, младшим — три года, два с половиной и год. Самой младшей — три месяца. На материнский капитал у семьи куплен дом в Ставрополе, но по какой-то причине они переехали в Волгоград и поселились в съемном жилье, живя на детские пособия. Оттуда их недавно выгнали за неуплату. 12 декабря они поселились у знакомой, которая не справляется с уходом за детьми.

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«Когда я пришла, она кормила трехмесячную девочку коровьим молоком из пачки и манкой. Ребенок без конца срыгивал. Сестра курила прямо в квартире. Везде была грязь и страшная вонь. В квартире, помимо детей, была еще и собака, которая гадила там же», — вспоминала Елена.

Она отметила, что во время своего визита предложила детям погулять на свежем воздухе, где они не появлялись с самого переезда, и была шокирована, в какой одежде они ходят: девочки пяти и восьми лет делили между собой одну на двоих шапку, старшие мальчики были в рваных джинсах и летних кроссовках.

В этой квартире также ночует сожитель многодетной женщины, который приходится отцом некоторым детям. По словам собеседницы портала, домой он каждый день возвращается с бутылкой алкоголя, которую распивает вместе с хозяйкой жилья. Все девять детей и двое взрослых спали по очереди на диване и на полу.

Издание пишет, что за многодетной семьей давно закрепилась дурная репутация, а самих родителей «во многих сообществах многодетных мам, социальных службах» считают тунеядцами и врунами. Человек, ранее помогавший семье и чье имя в тексте не упоминается, сказал «СоцИнформБюро», что мать уже бросала детей без еды, и в таких случаях старшие мальчики поят всех водой из-под крана с сахаром. Елена отметила, что, пока она не купила младенцу смесь, старший брат пытался дать трехмесячной сестре сладкую водопроводную воду.

В публикации отмечается, что первый раз соцслужбы приехали в квартиру и не нашли никаких нарушений: все взрослые были трезвые, дети чистые и одетые, жилье приемлемое, еда есть. После огласки истории сотрудники опеки временно забрали несовершеннолетних из семьи до возвращения матери, которая сказала, что уехала в Ставрополь якобы за материнским капиталом.

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