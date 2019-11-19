Россиянка на два дня оставила четверых детей без еды и воды

Жительница якутского поселка на два дня оставила четверых детей одних дома без еды и воды, ее нашли у знакомого в состоянии алкогольного опьянения на третьи сутки. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по региону.

Как рассказали в ведомстве, около 10 часов утра инспектор ПДН обходил участок и прибыл к дому, где проживает одинокая мать четверых детей. Увидев на двери замок, инспектор собирался уходить, но услышал детские голоса. Тогда он поговорил со старшей девочкой, которая учится в первом классе. Ребенок рассказал, что мать ушла по делам еще два дня назад. Инспектор вызвал социальные службы и обратился в полицию, прибывшим сотрудникам пришлось входить в дом через окно.

Детей обнаружили в обессиленном состоянии, из еды на столе была кастрюля с засохшими макаронами, в доме не было питьевой воды. Выяснилось, что семилетняя девочка кормила 10-месячного брата сухой детской смесью, разбавленной холодной водой. Она также пыталась успокоить его и двух братьев 3 и 6 лет. Дом обогревался электрическим обогревателем — в случае перебоев подачи электричества он отключался, и жилье оставалось без отопления.

Детей доставили в больницу с истощением. Младенца оставили в учреждении, старших временно определили в детдом. Отмечается также, что бабушка хотела навестить внуков, но мать сказала, что из-за болезни младшего ребенка это делать нежелательно. Дело заведено по статье 125 УК («Оставление в опасности»).

Ранее стало известно, что в Москве мать на несколько дней оставила восьмерых малолетних детей в квартире — их обнаружила бригада скорой помощи. У детей в возрасте от полугода до 8 лет обнаружили разные простудные заболевания. Мать не появлялась дома несколько дней, за ними смотрела бабушка. Отмечается, что к приезду врачей 63-летняя женщина была настолько пьяна, что не могла говорить.

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