Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Олег Монгол и «Руки-базуки» сразились в бою по правилам ММА
Названы регионы России с самым доступным газом
Россия понаблюдает за США и Польшей с воздуха
Женщина пообещала не рожать и забеременела 22-м ребенком
Сейф со скрытой дверью помог хитрецу украсть миллионы
Путин рассказал о конкуренции с другими странами в Африке
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
Новости партнеров

У сбежавших в глушь россиян захотели отобрать детей из-за нищеты

Перейти в «Мою Ленту»
Семья Лапшиных

У многодетных россиян, которые переехали в глухой поселок, опасаясь органов опеки, хотят забрать детей. Историю семьи рассказала «Комсомольская правда».

Семья Лапшиных жила в частном доме Вологодской области, пока у родителей не решили отобрать шестерых детей. Отец семейства Геннадий Лапшин рассказал, что причиной стал дом, который они купили на маткапитал. Потом, по его словам, те же чиновники, которые переводили деньги за жилье из пенсионного фонда, признали строение непригодным. Тогда семья собралась и уехала вместе с домашним хозяйством в маленький поселок Кепа республики Карелия.

Однако в глуши семью тоже отыскали и прислали письмо из суда с решением ограничить родителей в правах и передать детей в соцучреждение. Отец семьи заявил, что готов бежать и дальше, «хоть в монастыре прятаться». Учителя сельской школы утверждают, что дети хорошо учатся и ходят в опрятной чистой одежде. Местные жители помогли семье: подарили бензопилу, обули и одели к зиме.

В опеке Белозерского района Вологодской области заявили, что проживание детей не соответствует требованиям к содержанию и воспитанию. Там сообщили, что в их прежнем доме нет воды, проложена старая проводка и печное отопление. Также родителей обвинили в антисанитарных условиях и отсутствии игрушек у детей.

Директор Социального центра святителя Тихона Александр Гезалов не согласился с органами опеки. Он отметил, что в стране 20 миллионов человек находятся за чертой бедности. «И что, теперь у всех детей отбирать?», — поинтересовался Гезалов. Он познакомился с семьей Лапшиных и рассказал, что надо им помочь финансово, а не отбирать детей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Семья сбежала в другой регион, чтобы государство не отняло детей из-за нищеты
Россиянка бросила троих детей и уехала отдыхать
Россиянку захотели лишить опеки над внуком за сдачу его квартиры в аренду
У живущих в аварийном доме россиян пригрозили забрать детей
Другие материалы рубрики
Россия00:0619 октября
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской

«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»

Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
01:30Сегодня

Путин рассказал о конкуренции с другими странами в Африке

00:33Сегодня

Кадыров пообещал сирийским террористам места в театре или на кладбище

22:4420 октября

Кадыров пообещал навести порядок в Сирии

Россия00:0317 октября

«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»

Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
21:4620 октября

В России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае

20:0320 октября

Полная людей маршрутка ехала на красный и врезалась в трамвай в Петербурге

17:4720 октября

Переворот машины с девушкой у здания Минобороны России попал на видео 

Россия00:0215 октября
Паша Лапушкин

Стеклянный мальчик

Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
17:4020 октября

Видео погони охотников за медведем и росомахой взбесило россиян

16:5620 октября

Кремль попросил Турцию не мешать в Сирии

16:5420 октября

Пять незаконных дамб обрушились при ЧП в Красноярском крае

Россия
Путин рассказал о конкуренции с другими странами в Африке
Ушел на базу
Тайная жизнь мужских клубов в гаражах России
Кадыров пообещал сирийским террористам места в театре или на кладбище
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»
Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
В России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае
Все материалы
Мир
В Сирии заявили о попадании турок в котел
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Путина объявили победителем в Cирии без войны
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Киллеры заказывали одно и то же убийство другим киллерам и вместе сели
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
США вывезут из Сирии пленных джихадистов и жен боевиков
Все материалы
Бывший СССР
Глава Киевской области уволился со словами «есть шанс не умереть»
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Украинские силовики четыре часа пытали мужчину из-за спора
Грузинские актеры встретили коллег из Москвы листовками «Россия — оккупант»
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Савченко рассказала о вранье Порошенко про войну в Донбассе
Все материалы
Экономика
Российские банки обяжут проверять телефоны клиентов
«На Севере — жить!»
«Норникель» и Мурманская область договорились об интенсивном развитии региона
В России придумали новый способ борьбы с недоливом на АЗС
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Стало известно о способности России выдержать падение цен на нефть
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Россия даст Сербии кредит
Все материалы
Силовые структуры
Погибший в драке с чеченским полицейским спецназовец попал на видео
Анатолий БирюковОхотник за младенцами
Сын Героя Советского Союза стал кошмаром для москвичей. Жертвами маньяка были дети
Россиянку убили за дорогие подарки
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Азербайджанец зарезал россиянку в Петербурге
Все материалы
Наука и техника
Россия понаблюдает за США и Польшей с воздуха
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Десятки найденных в древнеегипетской гробнице мумий сняли на видео
Все материалы
Спорт
Ошибка российского голкипера рассмешила болельщиков
«В Дагестане каждый второй — спортсмен»
Забит Магомедшарипов не знает поражений в UFC. Как он завоевал любовь фанатов в США?
Появилось видео с лучшими моментами матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
«Я вырос на улице — там нет правил»
Он попал в футбол от безысходности и стал одним из главных отморозков в истории АПЛ
Появилось видео исторического проката российской фигуристки
Алина Загитова«Мне говорили, что я середнячок»
У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
«Ливерпуль» в игре с МЮ впервые потерял очки в нынешнем сезоне АПЛ
Все материалы
Культура
Вышла неизданная версия песни Принса
Непростые движения
Крамп, би-боинг и пластичность змеи: что происходит с уличными танцами в России и мире
Помпео похвалил Тарантино за отказ угождать Китаю
«Когда он завывал от гнева, кровь стыла в жилах»
Неизвестная повесть Джона Толкина: маги, страхи и вселенная «Властелина колец»
Снуп Дог нанял профессионального скручивателя косяков
«Миллиарда недостаточно!»
 
В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать испугалась «призрака» в кроватке ребенка из-за оплошности отца
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Электронные четки с «умным» крестом из Ватикана взломали за 15 минут
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире и лишил ее дара речи
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Иностранцы обругали российскую блогершу за неуместное фото из Барселоны
Все материалы
Ценности
Самая молодая миллиардерша в мире нашла новый способ подзаработать
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Женщина подхватила смертельно опасную инфекцию после посещения салона красоты
Роскошный салон Boeing 747 королевской семьи показали изнутри
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Ошибка в речи Трампа опозорила его перед модниками
Все материалы
Путешествия
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Показано убранство «лучшего в мире места» в самолете
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Финская журналистка описала впечатления от российского плацкарта
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
Все материалы
Из жизни
Женщина пообещала не рожать и забеременела 22-м ребенком
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Сейф со скрытой дверью помог хитрецу украсть миллионы
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Школьный тренер разоружил стрелка при помощи объятий
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Индийский фермер ожил во время собственных похорон
Все материалы
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
UAZ придумал фары для «Русского Прадо»
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Раскрыта внешность первого кроссовера Aston Martin
Все материалы
Дом
В России объявили об отмене документов на поверку счетчиков
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
У бывшего возлюбленного Заворотнюк вслед за квартирой отберут баню и гараж
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Ступени московского Театра эстрады оказались утерянным надгробным памятником
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Названо препятствие для внедрения беспилотных машин в России
Над малыми экспортерами предложили ослабить контроль
Все материалы