Россиянка бросила троих детей и уехала отдыхать

Жительница Красноярского края уехала в отпуск и оставила троих детей, из которых один — приемный, без присмотра. Пока матери не было, один из детей пострадал. Следственный комитет начал проверку, сообщается на сайте ведомства.

Как отметил СК, история женщины обсуждалась на одном из федеральных каналов. Как пишет «Югополис», ее обсуждали в выпуске «Мужское/Женское» на Первом канале 17 октября.

Женщина оставила троих детей 10, 11 и 12 лет, и уехала в Абхазию. В это время ее приемный сын попал под машину и был госпитализирован. Узнав об этом, россиянка не прервала отпуск. Родственники пожаловались на нее в правоохранительные органы, а бывший муж потребовал лишить ее родительских прав. Сама женщина уверена, что близкие делают это, чтобы забрать у нее бизнес. По ее словам, за детьми присматривал 16-летний сын ее нынешнего мужа и 52-летний завхоз гостевого дома, которым она управляет.

При этом старшая совершеннолетняя дочь женщины заявила, что в детстве мать избивала ее и приемного ребенка, а органы опеки ничего не делали. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку условий жизни и воспитания детей, а также действия органов опеки.

23 апреля жительница Липецка оставила двух маленьких детей в квартире с пьяным знакомым и ушла. На мать пожаловались жители дома, сообщившие, что дети двух и четырех лет кричат. В прокуратуре выяснили, что у одного детей инвалидность, и ему требуются лечение и уход. Оказалось, что женщина ушла в перинатальный центр рожать третьего ребенка.

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