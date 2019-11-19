Российская мать на несколько дней бросила восьмерых детей в квартире

В Москве мать на несколько дней оставила восьмерых малолетних детей в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Она пояснила, что вечером 18 ноября бригада скорой помощи обнаружила в однокомнатной квартире на юго-западе столицы детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний. Их мать не появлялась дома несколько дней.

Иванова уточнила, что дети находились под присмотром бабушки 1956 года рождения. По информации издания Baza, 63-летняя женщина к приезду врачей была настолько пьяна, что не могла говорить.

Дети были направлены в разные московские клиники.

Семья является неполной и состоит на учете в органах системы профилактики.

Врачи отметили, что дети находились в ненадлежащих условиях проживания, и заявили об этом в правоохранительные органы. По данному факту организована доследственная проверка, в которой вместе со следователями примут участие работники прокуратуры Москвы. В частности, будет дана оценка действиям или бездействию работников органов системы профилактики.

21 октября сообщалось, что у многодетной семьи, которая переехала в глухой поселок, опасаясь органов опеки, хотят забрать детей. Семья Лапшиных жила в частном доме Вологодской области, пока у родителей не решили отобрать шестерых детей. Отец семейства Геннадий Лапшин рассказал, что причиной стал дом, который они купили на маткапитал. По его словам, те же чиновники, которые переводили деньги за жилье из пенсионного фонда, признали строение непригодным.

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