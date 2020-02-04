Запытавшему до смерти россиянина бывшему майору МВД смягчили наказание

Бывшему начальнику Центра по противодействию экстремизму («Э») МВД Ингушетии майору Тимуру Хамхоеву, осужденному за пытки задержанных, смягчили наказание. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Тагилстроевский суд.

Осужденному решено заменить оставшийся срок пребывания в колонии (2 года 10 месяцев и 27 дней) принудительными работами с удержанием 15 процентов заработной платы в доход государства. Такое решение суд принял 31 января.

Против смягчения наказания Хамхоеву выступила Нижнетагильская прокуратура. Ведомство внесло апелляционное представление на решение Тагилстроевского суда, указала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

В 2019 году Хамхоев пытался выйти из колонии условно-досрочно, но получил отказ, отмечает «Медиазона».

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В июле 2018 года Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор семерым силовикам из Ингушетии за пытки задержанных, один из которых умер. Основной фигурант дела, бывший глава центра «Э» МВД Ингушетии Тимур Хамхоев получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима и был лишен звания майора, оперативник этого подразделения Алихан Беков осужден на 10 лет строгого режима, оперативник Андрей Безносюк — на 6 лет общего режима, оперативник Иса Аспиев — на 5,5 года, оперативник ФСБ Мустафа Цороев — на 5 лет, бывший начальник Сунженского РОВД Магомед Беков — на 3 года, бывший замглавы центра «Э» Сергей Хандогин — на 3 года условно.

После ареста Хамхоева ингушский центр «Э» возглавил Ибрагим Эльджаркиев, которого вместе с братом застрелили в Москве 2 ноября 2019 года. По словам очевидцев, киллер сделал не менее семи выстрелов, а затем скрылся на автомобиле с двумя сообщниками.

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