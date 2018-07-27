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Главе центра «Э» МВД Ингушетии вынесли приговор за смерть запытанного

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Тимур Хамхоев

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор семерым силовикам из Ингушетии за пытки задержанных, один из которых умер, передает РИА Новости.

«Вина подсудимых нашла полное подтверждение в суде», — сказал судья Андрей Лазарев.

Основной фигурант дела, бывший глава центра противодействия экстремизму («Э») МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима, оперативник этого подразделения Алихан Беков осужден на 10 лет строгого режима, оперативник Андрей Безносюк — на шесть лет общего режима, оперативник Иса Аспиев — 5,5 лет, оперативник ФСБ Мустафа Цороев — пять лет, бывший начальник Сунженского РОВД Магомед Беков — три года, бывший замглавы центра «Э» Сергей Хандогин — три года условно.

Подсудимые Аспиев и Магомед Беков, которые находились под домашним арестом, взяты под стражу в зале суда.

По данным следствия, Тимур Хамхоев вместе с Мустафой Цороевым 9 ноября 2016 года силой посадили гражданина Азербайджана Амила Назарова в машину и отвезли в ЦПЭ, где, «применив физическое насилие, завладели его автомобилем марки Audi А6» и телефоном iPhone 5. Мужчину освободили с условием, что он заплатит 800 тысяч рублей за возврат имущества и «неразглашение сведений о его любовных отношениях с женщиной ингушской национальности».

По этому эпизоду было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, после чего местные жители написали заявления о применении в отношении них насилия сотрудниками центра «Э». В итоге Хамхоева и остальных фигурантов обвинили в применении насилия к Зелимхану Муцольгову, Адаму Дакиеву, Магомеду Аушеву и его полному тезке Магомеду Аушеву, Марем Долиевой, Магомеду Долиеву.

Марем Долиеву, как она рассказала в суде, несколько раз душили при помощи черного полиэтиленового пакета, пытали током через провода, надетые на пальцы рук и ног, избивали и запугивали, чтобы она и ее супруг Магомед Долиев взяли на себя налет на банк. Мужчина не выдержал пыток и скончался от сердечного приступа.

Хамхоев с подчиненными был задержан в декабре 2016 года.

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