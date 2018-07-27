Главе центра «Э» МВД Ингушетии вынесли приговор за смерть запытанного

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор семерым силовикам из Ингушетии за пытки задержанных, один из которых умер, передает РИА Новости.

«Вина подсудимых нашла полное подтверждение в суде», — сказал судья Андрей Лазарев.

Основной фигурант дела, бывший глава центра противодействия экстремизму («Э») МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима, оперативник этого подразделения Алихан Беков осужден на 10 лет строгого режима, оперативник Андрей Безносюк — на шесть лет общего режима, оперативник Иса Аспиев — 5,5 лет, оперативник ФСБ Мустафа Цороев — пять лет, бывший начальник Сунженского РОВД Магомед Беков — три года, бывший замглавы центра «Э» Сергей Хандогин — три года условно.

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Подсудимые Аспиев и Магомед Беков, которые находились под домашним арестом, взяты под стражу в зале суда.

По данным следствия, Тимур Хамхоев вместе с Мустафой Цороевым 9 ноября 2016 года силой посадили гражданина Азербайджана Амила Назарова в машину и отвезли в ЦПЭ, где, «применив физическое насилие, завладели его автомобилем марки Audi А6» и телефоном iPhone 5. Мужчину освободили с условием, что он заплатит 800 тысяч рублей за возврат имущества и «неразглашение сведений о его любовных отношениях с женщиной ингушской национальности».

По этому эпизоду было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, после чего местные жители написали заявления о применении в отношении них насилия сотрудниками центра «Э». В итоге Хамхоева и остальных фигурантов обвинили в применении насилия к Зелимхану Муцольгову, Адаму Дакиеву, Магомеду Аушеву и его полному тезке Магомеду Аушеву, Марем Долиевой, Магомеду Долиеву.

Марем Долиеву, как она рассказала в суде, несколько раз душили при помощи черного полиэтиленового пакета, пытали током через провода, надетые на пальцы рук и ног, избивали и запугивали, чтобы она и ее супруг Магомед Долиев взяли на себя налет на банк. Мужчина не выдержал пыток и скончался от сердечного приступа.

Хамхоев с подчиненными был задержан в декабре 2016 года.

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