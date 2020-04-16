В России снизилось число убийств и уличных преступлений во время коронавируса

Генпрокуратура отмечает снижение числа убийств и уличных преступлений в России за первые три месяца 2020 года во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным ведомства, в период с января по март количество зарегистрированных убийств и покушений сократилось на 4,9 процента. Случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 3,3 процента, побоев — на 20,2 процента, истязаний — на 3,4 процента.
Также отмечается снижение уличной преступности на 3,3 процента и на 1,4 процента меньше правонарушений, совершенных в общественных местах. Грабежей стало меньше на 8,4 процента, разбоев — на 22,4 процента.
В то же время общий уровень преступности растет: в январе 2020 года этот показатель составил 3,8 процента, феврале — 5,3 процента, марте — 1,9 процента, указали в Генпрокуратуре. Тенденция к росту всех категорий преступлений наблюдается с февраля 2019 года, в том числе особо тяжких — на 3 процента, тяжких — на 14,2 процента. Краж стало больше на 4,5 процента, а мошенничеств — на 21,3 процента.
15 апреля МВД опровергло сообщение о росте уличной преступности из-за коронавируса в стране. В ведомстве заявили, что оперативная обстановка в России остается стабильной и контролируемой. Полицейские также отмечают снижение числа зарегистрированных убийств и покушений на 4,9 процента по сравнению с аналогичном периодом прошлого года, также уменьшилось число преступлений по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью — на 3,3 процента. На 22,4 процента сократилось количество разбоев и на 8,4 процента — грабежей.
Президент России Владимир Путин отмечал, что в стране выросло число преступлений в 2019 году впервые с 2016 года.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения