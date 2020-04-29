Россияне спрогнозировали бум квартирных краж и задумались о покупке оружия

Более 80 процентов россиян ожидают в ближайшем будущем роста уровня преступности в стране из-за сложившейся социально-экономической ситуации. 84 процента опасаются бума квартирных краж, 70 процентов задумывались о приобретении средств самообороны или оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности».

Материалы по теме «Мигранты грабят тех, на кого работают» На загородные дома военных чиновников напали гастарбайтеры. Потеряв работу, они идут на преступления

Как показали результаты опроса, проведенного компанией, 79 процентов россиян боятся, что их квартиру или дом могут ограбить, для 5 процентов это стало фобией. Не опасаются квартирных краж лишь 16 процентов граждан. Почти две трети опрошенных заявили, что не исключают возможности покупки средств самообороны или оружия. 27 процентов придумали план действий на случай ограбления.

В ходе исследования участникам также было предложено спрогнозировать свое поведение в момент нападения грабителей в квартире или частном доме. 57 процентов сообщили, что в такой ситуации воспользовались бы средствами самообороны, 37 процентов позвонили бы в полицию, 9 процентов — родственникам, 7 процентов вознамерились убежать, 5 процентов — договориться с преступниками. Еще 4 процента заявили, что стали бы плакать и паниковать.

Ранее в апреле сообщалось, что число убийств и уличных преступлений в России с началом пандемии коронавируса снизилось. По данным Гепрокуратуры, в период с января по март количество зарегистрированных убийств и покушений сократилось на 4,9 процента. Случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 3,3 процента, побоев — на 20,2 процента, истязаний — на 3,4 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru