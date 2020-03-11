Из дома российской чиновницы украли 200 тысяч евро

Неизвестные ворвались в дом к заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Злоумышленники избили мужа замгубернатора Юрия Свинцова, украли 200 тысяч евро и скрылись. По данным собеседника агентства, нападавших было трое, они были вооружены.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В январе неизвестные вынесли из квартиры российского космонавта Олега Новицкого деньги и ценные вещи. По оценкам, общая сумма причиненного ущерба составила 900 тысяч рублей. Злоумышленники украли 815 тысяч рублей, четыре пары часов и сейф с травматическим пистолетом. Квартира космонавта не охранялась и не была оборудована сигнализацией, поэтому воры смогли попасть внутрь и ограбить ее, просто выломав оконную решетку.

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