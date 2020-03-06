Пьяный британец напал на россиян с ножом в их доме

На Кипре супруги из России подали заявление в полицию на их соседа из Великобритании. Он ворвался в их дом и попытался напасть с ножом, сообщает издание Philenews.

Отмечается, что 42-летний англичанин пытался ворваться в их дом посреди ночи. Он был пьян.

Хозяева не открыли ему, и тогда мужчина разбил стеклянную дверь на балконе жилья и проник внутрь. Англичанин схватил нож и ранил россиянина. Затем паре все же удалось закрыться в спальне.

Полицейские арестовали нападавшего и доставили россиянина в госпиталь. Ущерб от действий британца оценили в тысячу евро.

В ноябре 2019-го подозреваемый в убийстве и нападении в штате Новый Южный Уэльс в Австралии россиянин Владимир Кондаков был обнаружен мертвым. По предварительным данным, в его смерти не было признаков криминала.

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