Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор

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Айсултан Назарбаев

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си».

Помимо этого, 30-летнему Айсултану Назарбаеву назначили 140 часов общественных работ, штраф в 1000 фунтов и возмещение ущерба на 5 тысяч фунтов. Он также обязан будет пройти лечение от наркозависимости — посетить как минимум 20 сессий у нарколога.

В июле этого года сообщалось, что Назарбаев, находясь под воздействием наркотиков, сильно укусил констебля Росса Сэмбурка, который пытался помешать ему покончить с собой. Это произошло после того, как осужденный проник в квартиру к незнакомой девушке из России и вылез на ее балкон.

По информации издания, в полицию Лондона поступал звонок от представителя казахстанских властей, но полицейские отказались от переговоров.

Айсултан — сын старшей дочери первого президента Казахстана Дариги. Сейчас она возглавляет Сенат республики.

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