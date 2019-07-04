Британия подтвердила попытку самоубийства внука Назарбаева

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан действительно попытался совершить самоубийство в Великобритании. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на полицию Лондона.

Против молодого человека возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений полицейскому, которое рассмотрит королевский суд лондонского района Саутуарк.

Ранее сообщалось, что Айсултан покусал констебля Росса Сэмбрука, который пытался помешать юноше покончить с собой.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери первого президента Казахстана Дариги. Сейчас она возглавляет Сенат республики.

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