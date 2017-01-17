Внук Назарбаева перечислил врагов казахстанского народа

Внук президента Казахстана Айсултан Назарбаев заявил, что в стране идет операция по очистке высших эшелонов власти от коррупционеров и прилипал. Об этом во вторник, 17 января, он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, возглавляет процесс председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов. «Нигде уже не используется старое словосочетание "враг народа", но я думаю, что оно крайне уместно в отношении проворовавшихся чиновников высшего эшелона. Потому что плохо они делают не друг другу, а именно народу», — отметил Назарбаев.

Он обратил внимание, что подчиненные председателя Нацбанка Данияра Акишева и руководителя администрации президента Адильбека Джаксыбекова подозреваются в совершении тяжких преступлений. «Я хорошо знаю упомянутых господ, и никогда не поверю, что кто-то умудрялся проворачивать серьезные дела за их спинами втайне», — подчеркнул внук главы государства.

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Он также добавил, что в Казахстане любой человек на улице скажет, что в обворовывании народа участвует вице-премьер по вопросам социального развития, образования и здравоохранения Имангали Тасмагамбетов и банкир, самый богатый человек страны Булат Утемуратов. «Таких фамилий в действительности не так уж и много. Просто порождаемый ими негатив накрывает страну какими-то плотными тучами», — сказал Айсултан Назарбаев.

16 января в Казахстане арестовали бывшего замруководителя администрации президента республики Баглана Майлыбаева. Он подозревается в разглашении государственных секретов.

10 января по подозрению во взяточничестве был задержан бывший министр экономики Куандык Бишимбаев. Четырьмя днями ранее было арестовано руководство Единого национального пенсионного фонда.