В Казахстане арестовали бывшего замглавы администрации президента

В Казахстане арестован бывший заместитель руководителя администрации президента (АП) республики Баглан Майлыбаев. Он подозревается в разглашении государственных секретов. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

Вместе с Майлыбаевым арестован бывший заместитель заведующего внутренней политики АП Николай Галихин.

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Майлыбаев был освобожден от должности замглавы АП 12 января, сообщал портал today.kz.

10 января по подозрению во взяточничестве был задержан бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. В конце декабря 2016 года президент республики Нурсултан Назарбаев заявил, что Бишимбаев отстранен от должности министра «в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек" (холдинг управляет государственными активами — прим. «Ленты.ру»)».

6 января было арестовано руководство Единого национального пенсионного фонда, передавал сайт Zakon.kz.

Баглан Майлыбаев занимал пост заместителя руководителя АП Казахстана с 2011 года, ранее он работал заместителем министра и информации, пресс-секретарем президента республики и руководителем его пресс-службы. Награжден орденом «Курмет» и медалями.