В Казахстане арестовали бывшего замглавы администрации президента

В Казахстане арестован бывший заместитель руководителя администрации президента (АП) республики Баглан Майлыбаев. Он подозревается в разглашении государственных секретов. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
Вместе с Майлыбаевым арестован бывший заместитель заведующего внутренней политики АП Николай Галихин.
Майлыбаев был освобожден от должности замглавы АП 12 января, сообщал портал today.kz.
10 января по подозрению во взяточничестве был задержан бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. В конце декабря 2016 года президент республики Нурсултан Назарбаев заявил, что Бишимбаев отстранен от должности министра «в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек" (холдинг управляет государственными активами — прим. «Ленты.ру»)».
6 января было арестовано руководство Единого национального пенсионного фонда, передавал сайт Zakon.kz.
Баглан Майлыбаев занимал пост заместителя руководителя АП Казахстана с 2011 года, ранее он работал заместителем министра и информации, пресс-секретарем президента республики и руководителем его пресс-службы. Награжден орденом «Курмет» и медалями.