Бывшего министра экономики Казахстана задержали по подозрению во взяточничестве

В Казахстане по подозрению во взяточничестве задержан бывший министр экономики Куандык Бишимбаев. Об этом во вторник, 10 января, сообщается в пресс-релизе Национального бюро по противодействию коррупции, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший чиновник водворен в изолятор временного содержания в Астане.

В конце декабря 2016 года президент республики Нурсултан Назарбаев заявил, что Бишимбаев отстранен от должности министра «в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек" (холдинг управляет государственными активами — прим. «Ленты.ру»)». «В его отношении проводятся следственные мероприятия», — подчеркнул тогда глава государства.

Куандык Бишибаев в 2009-2010 годах работал помощником президента страны, затем заместителем министра торговли и экономического развития. С 2013-го по 2016 год руководил национальным холдингом «Байтерек», в мае 2016-го был назначен министром экономики.