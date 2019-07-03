Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан покусал полицейского в Великобритании. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Уточняется, что констебль Росс Сэмбрук пытался помешать юноше покончить с собой. Полиция застигла Назарбаева-младшего в чужой квартире, а укус был «очень серьезным».

Против молодого человека возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений, которое рассмотрит королевский суд лондонского района Саутуарк.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери первого президента Казахстана Дариги. Сейчас она возглавляет Сенат республики.

Ранее в мае сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко познакомил Нурсултана Назарбаева с сотрудницей своей службы протокола Дарьей Шманай. «Поцелуй! Ну что ты?!» — обратился Лукашенко к Назарбаеву. Однако бывший лидер Казахстана это предложение не принял.

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